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05 сентября 2019 года 17:17
Сильный подъем рисковых настроений идет на пользу "малым" валютам - Saxo Bank
Фунт стерлингов с утра продолжил интенсивное восстановление, так как немедленную угрозу Брекзита без соглашения устранили парламентские маневры, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Парламент, видимо, добьется отсрочки и избежит выхода без соглашения 31 октября (главный вопрос - каковы будут условия Евросоюза для этой отсрочки?), - полагает эксперт. - Попытка Бориса Джонсона назначить на середину октября досрочные выборы тоже отбита. Для подачи сигнала "всё ясно" по-прежнему слишком много возможных сценариев: в случае выборов, которые послужат референдумом по Брекзиту, всё равно возможен выход без соглашения. Если фунт много прибавит относительно доллара США, то будет соблазнительно искать способы отыграть среднесрочное снижение через опционы". Банк Канады в своем вчерашнем заявлении не выразил никакого "голубиного" сдвига, отмечает эксперт Saxo Bank. Вместе с нахождением пары USD/CAD в разворотной области и скачком цен на нефть в связи с улучшением рисковых настроений это привело к преувеличенной реакции в кроссах с CAD. Изменение доходности краткосрочных канадских облигаций оказалось, по мнению эксперта, пренебрежимо малым, и время, скорее всего, покажет, что со стороны Банка Канады это была ошибка. Хорошие последние данные ВВП страны в основном связаны с большим профицитом торгового баланса, а другие экономические меры (например, конечный спрос) находятся на наихудшем уровне за несколько лет. "Ждем выходящих сегодня данных индекса делового оптимизма в непроизводственной сфере по США за август и завтрашних отчетов о занятости и оплате труда - они будут последними важными входными к заседанию FOMC 18 сентября. Если рынки акций будут у максимумов за цикл, как сейчас, а снижение USD продолжится, то вряд ли ФРС в своем прогнозе повысит уровень тревоги, тем более что США и Китай прекратили эскалацию торговой войны и собираются начать в октябре переговоры. Сильные провалы в экономических данных, выход USD на новые максимумы или внезапная распродажа рисковых активов могут послужить ФРС основанием для сильного срезания ставки", - заключает Джон Харди.
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05 сентября 2019 года 14:47
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон второй день подряд терпит одно поражение за другим, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. В среду парламент страны принял законопроект, который исключает выход Великобритании из ЕС 31 октября без соглашения. После этого была... читать дальше
.05 сентября 2019 года 14:20
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.05 сентября 2019 года 09:39
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.05 сентября 2019 года 09:37
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.04 сентября 2019 года 16:27
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: покупка от текущих уровней: $136,31; целевой уровень: $146; стоп-лосс: $132,9; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания... читать дальше
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