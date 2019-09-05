Рынок акций, скорее всего, сохранит прирост до конца дня - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций, скорее всего, сохранит прирост до конца дня. ВЭФ показал отсутствие какой-либо изоляции РФ в регионе, а также потенциал дальнейшего развития экономических связей между основными экономиками региона. Рубль также продолжит укрепление на фоне смягчения внешних рисков и ожиданий дальнейшего снижения доходностей ОФЗ", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.