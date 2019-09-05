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05 сентября 2019 года 14:47
Британский парламент близок к предотвращению "жесткого" Brexit - Julius Baer
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон второй день подряд терпит одно поражение за другим, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. В среду парламент страны принял законопроект, который исключает выход Великобритании из ЕС 31 октября без соглашения. После этого была отклонена попытка назначить всеобщие выборы на 15 октября. Джонсон угрожал тем, что будет поддерживать их проведение, если альянс выступающих против "жесткого" Brexit консерваторов, лейбористов и либерал-демократов примет законопроект, который сделает развод Лондона с Брюсселем без соглашения незаконным, если парламент не одобрит такой документ или не поддержит "жесткий" Brexit до 19 октября. Отклонив возможность всеобщих выборов, оппозиция может вынудить премьер-министра просить ЕС об отсрочке Brexit. "Рассмотрение законопроекта в Палате Лордов будет, скорее всего, сопровождаться попытками сторонников Бориса Джонсона заблокировать его. Они уже объявили более 100 поправок, которые могут не позволить парламенту принять документ до его закрытия. Тем не менее, события в целом развиваются в рамках нашего прогноза. Дата Brexit будет перенесена с 31 октября и до нового срока возможно проведение всеобщих выборов. Рынки сейчас оценивают их возможный исход. Мы допускаем, что "партия Brexit" отберет голоса у консерваторов и оппозиция укрепит свои позиции. В итоге повысится вероятность "мягкого" Brexit или его отмены. Мы сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, что отражает текущую неопределенность", - заключает эксперт Julius Baer.
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05 сентября 2019 года 17:17
Фунт стерлингов с утра продолжил интенсивное восстановление, так как немедленную угрозу Брекзита без соглашения устранили парламентские маневры, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Парламент, видимо, добьется отсрочки и избежит выхода без соглашения 31... читать дальше
.05 сентября 2019 года 14:20
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.05 сентября 2019 года 13:47
Цены на циклические товары в среду показали ралли на фоне потока позитивных новостей. Краткосрочные игроки, которые занимали позиции в пользу дальнейшего падения цен, оказались в проигрыше, сообщается в комментарии Julius Baer. Опасения по поводу динамики мировой экономики несколько успокоились... читать дальше
.05 сентября 2019 года 11:06
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.05 сентября 2019 года 10:22
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.05 сентября 2019 года 09:39
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.05 сентября 2019 года 09:37
Американский рынок акций завершил уверенным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
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Растет вероятность предотвращения Brexit без соглашения с Евросоюзом 31 октября. Отложить выход Великобритании из ЕС не удалось, и теперь позиция Брюсселя снова является фактором неопределенности, сообщается в комментарии Julius Baer. Рынки будут следить за сроками возможных внеочередных всеобщих... читать дальше
.04 сентября 2019 года 17:48
"Ослабление доллара и продолжающееся бегство в "безопасные" активы привело к росту цен на золото до уровня 1552 доллара за унцию. Выход цены выше предыдущего максимума в 1560 долларов будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Все необходимые условия для этого есть, и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 16:27
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: покупка от текущих уровней: $136,31; целевой уровень: $146; стоп-лосс: $132,9; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания... читать дальше
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