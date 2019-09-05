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05 сентября 2019 года 14:20
Риски дальнейшей девальвации юаня сохраняются - Julius Baer
Прошлый месяц оказался очень неспокойным для юаня. Эскалация внешнеторгового конфликта с Соединенными Штатами привела к падению китайской валюты ниже психологически важной отметки в 7 юаней за доллар США впервые за десятилетие, сообщается в комментарии Julius Baer. С тех пор он показывает довольно большую волатильность и в августе опустился еще на 4% к американской валюте. Повышенная неопределенность в плане американо-китайских торговых отношений и риск новой эскалации, скорее всего, поддержат дальнейшее снижение юаня. "Мы по-прежнему ожидаем, что Народный банк Китая (ЦБ страны) будет контролировать процесс постепенной девальвации, - отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Резкий обвал юаня маловероятен, поскольку центробанк страны не хочет навредить деловым настроениям, ухудшение которых может спровоцировать усиление оттока капитала из КНР. Последнее, в свою очередь, нивелирует любую выгоду от девальвации валюты, в том числе для компенсации торговых пошлин США на китайский импорт". Эксперт считает, что курс юаня будет оставаться волатильным и будет скорее снижаться. "Мы занимаем "медвежью" позицию и ожидаем пару USD/CNY на уровне 7,25 и 7,30 на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно. Дальнейшая эскалация внешнеторгового конфликта окажет дополнительное давление на юань и станет риском для нашего прогноза". - заключает Софи Альтерматт.
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05 сентября 2019 года 17:17
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