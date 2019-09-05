Закрытие коротких позиций поддерживает ралли на сырьевых рынках - Julius Baer

Цены на циклические товары в среду показали ралли на фоне потока позитивных новостей. Краткосрочные игроки, которые занимали позиции в пользу дальнейшего падения цен, оказались в проигрыше, сообщается в комментарии Julius Baer. Опасения по поводу динамики мировой экономики несколько успокоились после публикации довольно хорошей статистики по китайской сфере услуг и уступок властей Гонконга демонстрантам, которые улучшили рыночные настроения. На азиатском фондовом рынке произошло ралли, которое подтолкнуло вверх котировки циклических сырьевых товаров. Кроме того, Министерство торговли КНР объявило утром в четверг, что очередной раунд переговоров с США запланирован на ближайшие недели.

"Тем не менее, фундаментальные факторы все еще остаются слабыми, а большинство рынков, включая сектор промышленных металлов и нефти, характеризуются повышенным предложением на фоне вероятного сохранения слабости в мировой экономике. Это в целом уже отражено в "медвежьих" настроениях на рынке. Вчерашнее ралли было скорее итогом закрытия спекулянтами коротких позиций на фьючерсном рынке, где наблюдались "медвежьи" настроения. Мы сохраняем нейтральный взгляд на эту категорию активов. При этом конъюнктура для золота и серебра остается благоприятной в связи с вероятным смягчением политики мировыми центробанками и сохраняющимися рисками в мировой экономике", - заключает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.