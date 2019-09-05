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05 сентября 2019 года 13:47
Закрытие коротких позиций поддерживает ралли на сырьевых рынках - Julius Baer
Цены на циклические товары в среду показали ралли на фоне потока позитивных новостей. Краткосрочные игроки, которые занимали позиции в пользу дальнейшего падения цен, оказались в проигрыше, сообщается в комментарии Julius Baer. Опасения по поводу динамики мировой экономики несколько успокоились после публикации довольно хорошей статистики по китайской сфере услуг и уступок властей Гонконга демонстрантам, которые улучшили рыночные настроения. На азиатском фондовом рынке произошло ралли, которое подтолкнуло вверх котировки циклических сырьевых товаров. Кроме того, Министерство торговли КНР объявило утром в четверг, что очередной раунд переговоров с США запланирован на ближайшие недели. "Тем не менее, фундаментальные факторы все еще остаются слабыми, а большинство рынков, включая сектор промышленных металлов и нефти, характеризуются повышенным предложением на фоне вероятного сохранения слабости в мировой экономике. Это в целом уже отражено в "медвежьих" настроениях на рынке. Вчерашнее ралли было скорее итогом закрытия спекулянтами коротких позиций на фьючерсном рынке, где наблюдались "медвежьи" настроения. Мы сохраняем нейтральный взгляд на эту категорию активов. При этом конъюнктура для золота и серебра остается благоприятной в связи с вероятным смягчением политики мировыми центробанками и сохраняющимися рисками в мировой экономике", - заключает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.
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05 сентября 2019 года 17:17
Фунт стерлингов с утра продолжил интенсивное восстановление, так как немедленную угрозу Брекзита без соглашения устранили парламентские маневры, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Парламент, видимо, добьется отсрочки и избежит выхода без соглашения 31... читать дальше
.05 сентября 2019 года 14:47
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон второй день подряд терпит одно поражение за другим, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. В среду парламент страны принял законопроект, который исключает выход Великобритании из ЕС 31 октября без соглашения. После этого была... читать дальше
.05 сентября 2019 года 14:20
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.05 сентября 2019 года 11:06
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.05 сентября 2019 года 10:22
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.05 сентября 2019 года 09:39
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.05 сентября 2019 года 09:37
Американский рынок акций завершил уверенным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.04 сентября 2019 года 18:42
Растет вероятность предотвращения Brexit без соглашения с Евросоюзом 31 октября. Отложить выход Великобритании из ЕС не удалось, и теперь позиция Брюсселя снова является фактором неопределенности, сообщается в комментарии Julius Baer. Рынки будут следить за сроками возможных внеочередных всеобщих... читать дальше
.04 сентября 2019 года 17:48
"Ослабление доллара и продолжающееся бегство в "безопасные" активы привело к росту цен на золото до уровня 1552 доллара за унцию. Выход цены выше предыдущего максимума в 1560 долларов будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Все необходимые условия для этого есть, и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 16:27
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: покупка от текущих уровней: $136,31; целевой уровень: $146; стоп-лосс: $132,9; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания... читать дальше
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