Валютный курс сохранит диапазон 65,5-66,5 руб./долл. в ближайшие недели - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль, как ожидалось, укрепился вместе с другими валютами EM на фоне общего спада напряженности на глобальных рынках, торгуясь вблизи 66 руб./$. Однако в ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных экономических статданных могут заметно усилить волатильность на валютных рынках. В связи с этим мы ожидаем сохранение движения рубля в диапазоне 65,5-66,5 руб./долл.", - говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".