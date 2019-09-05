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05 сентября 2019 года 11:57
РУСАЛ возвращается на рынок рублевого долга - "Уралсиб"
РУСАЛ (-/Ва3/ВВ-) в четверг, с 11:00 до 15:00 мск, будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-03, сообщается в обзоре "Уралсиба". Предполагается, что объем размещения составит не менее 10 млрд руб. Срок обращения – десять лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 8,50–8,65% годовых, что транслируется в доходность к оферте в размере 8,68– 8,84% годовых и спред к ОФЗ порядка 195–210 б.п. "Эмитент, который после истории с санкциями переориентировался на локальный рынок долга, уже дважды в этом году размещал рублевые облигации (суммарным объемом 30 млрд руб.), - отмечают аналитики "Уралсиба" Ирина Лебедева и Надежда Боженко. - Последний раз он это делал в начале июля, когда были проданы бумаги серии БО-001P-02 на 15 млрд руб. с доходностью к оферте через три с половиной года в размере 8,78% и спредом к ОФЗ порядка 160 б.п. Сейчас доходность этого выпуска, который будет приблизительно на четыре месяца длиннее размещаемого, составляет около 8,4% и предполагает спред к ОФЗ в размере 170 б.п. Таким образом, в процессе букбилдинга мы ожидаем снижения нижней границы ориентира приблизительно на 20 б.п. и закрытия книги вблизи уровня 8,3% по ставке купона. Также мы не исключаем увеличения объема до 15 млрд руб. Вторичные торги выпуском Русал БО-001Р-03 должны начаться 12 сентября".
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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