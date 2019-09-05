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05 сентября 2019 года 11:37
Новости о возобновлении торговых переговоров США и Китая приободрили рынки - БКС
После драматичного обмена пошлинами Китай и США решили возобновить торговые переговоры в октябре, эти новости привели к ралли рисковых активов, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Сегодня российский рынок акций растет в унисон с мировыми биржами, укрепляется и рубль. Кроме того, отмена скандального законопроекта об экстрадиции в Гонконге также, по мнению эксперта, способствовала росту глобального оптимизма, хотя это может быть "пирровой победой", так как власти КНР вряд ли смиряться с такой степенью самостоятельности "мятежной провинции". В копилку позитива можно отнести и новость о том, что палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit, выступив против выхода Великобритании из ЕС без сделки. На вероятности такого сценария тестировал минимумы курс фунта стерлингов, что даже привело к росту потребительских цен в Британии. "С другой стороны, весь этот краткосрочный позитив является достаточно шатким, - уверен Сергей Суверов. - Торговые переговоры США и Китая вполне могут результироваться в отсутствие прогресса, так как США твердо намерены ослабить КНР как главного экономического и геополитического конкурента. А ситуация с Brexit и вовсе выглядит тупиковой и может привести к политическому кризису в Великобритании и досрочным выборам".
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Компании упоминаемые в новости: Мечел
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05 сентября 2019 года 17:17
Фунт стерлингов с утра продолжил интенсивное восстановление, так как немедленную угрозу Брекзита без соглашения устранили парламентские маневры, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Парламент, видимо, добьется отсрочки и избежит выхода без соглашения 31... читать дальше
.05 сентября 2019 года 14:47
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон второй день подряд терпит одно поражение за другим, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. В среду парламент страны принял законопроект, который исключает выход Великобритании из ЕС 31 октября без соглашения. После этого была... читать дальше
.05 сентября 2019 года 14:20
Прошлый месяц оказался очень неспокойным для юаня. Эскалация внешнеторгового конфликта с Соединенными Штатами привела к падению китайской валюты ниже психологически важной отметки в 7 юаней за доллар США впервые за десятилетие, сообщается в комментарии Julius Baer. С тех пор он показывает... читать дальше
.05 сентября 2019 года 13:47
Цены на циклические товары в среду показали ралли на фоне потока позитивных новостей. Краткосрочные игроки, которые занимали позиции в пользу дальнейшего падения цен, оказались в проигрыше, сообщается в комментарии Julius Baer. Опасения по поводу динамики мировой экономики несколько успокоились... читать дальше
.05 сентября 2019 года 11:06
"Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60,5/bbl, WTI - $56/bbl. Позитивные новости по торговой войне улучшают "аппетит" к рисковым активам, что оказывает положительное влияние и на динамику нефтяных котировок. Кроме того, умеренную поддержку ценам на нефть оказывает и информация... читать дальше
.05 сентября 2019 года 10:22
"Нефть проторговывает верхнюю границу диапазона 58-60 долл./барр. на новостях о договоренности США и КНР провести очередной раунд переговоров в октябре. Также поддержкой сырью выступает неплохая статистика по сервисному PMI в Китае (вырос до 52,1 пункта, максимум с мая). Данные от API по запасам... читать дальше
.05 сентября 2019 года 09:39
"В среду нефть прибавила более 4%, хотя чисто нефтяных новостей не было. Однако не было и мощных распродаж в ходе работы американской сессии, которые часто "в зародыше убивали" начинающийся рост. Несколько омрачила картину статистика от Американского института нефти о росте запасов в Штатах на 0,4... читать дальше
.05 сентября 2019 года 09:37
Американский рынок акций завершил уверенным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.04 сентября 2019 года 18:42
Растет вероятность предотвращения Brexit без соглашения с Евросоюзом 31 октября. Отложить выход Великобритании из ЕС не удалось, и теперь позиция Брюсселя снова является фактором неопределенности, сообщается в комментарии Julius Baer. Рынки будут следить за сроками возможных внеочередных всеобщих... читать дальше
.04 сентября 2019 года 17:48
"Ослабление доллара и продолжающееся бегство в "безопасные" активы привело к росту цен на золото до уровня 1552 доллара за унцию. Выход цены выше предыдущего максимума в 1560 долларов будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Все необходимые условия для этого есть, и... читать дальше
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