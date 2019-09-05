Новости о возобновлении торговых переговоров США и Китая приободрили рынки - БКС

После драматичного обмена пошлинами Китай и США решили возобновить торговые переговоры в октябре, эти новости привели к ралли рисковых активов, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Сегодня российский рынок акций растет в унисон с мировыми биржами, укрепляется и рубль. Кроме того, отмена скандального законопроекта об экстрадиции в Гонконге также, по мнению эксперта, способствовала росту глобального оптимизма, хотя это может быть "пирровой победой", так как власти КНР вряд ли смиряться с такой степенью самостоятельности "мятежной провинции".

В копилку позитива можно отнести и новость о том, что палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit, выступив против выхода Великобритании из ЕС без сделки. На вероятности такого сценария тестировал минимумы курс фунта стерлингов, что даже привело к росту потребительских цен в Британии.

"С другой стороны, весь этот краткосрочный позитив является достаточно шатким, - уверен Сергей Суверов. - Торговые переговоры США и Китая вполне могут результироваться в отсутствие прогресса, так как США твердо намерены ослабить КНР как главного экономического и геополитического конкурента. А ситуация с Brexit и вовсе выглядит тупиковой и может привести к политическому кризису в Великобритании и досрочным выборам".