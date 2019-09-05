Нефтяные котировки могут попытаться закрепиться выше отметки $60/bbl - "Нордеа Банк"

"Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60,5/bbl, WTI - $56/bbl. Позитивные новости по торговой войне улучшают "аппетит" к рисковым активам, что оказывает положительное влияние и на динамику нефтяных котировок. Кроме того, умеренную поддержку ценам на нефть оказывает и информация о том, что США расширили санкции против Ирана. Санкции были введены против нескольких физических лиц, 16 компаний и шести нефтяных танкеров. Вряд ли такие санкции могут существенно ухудшить положение нефтяного экспорта Ирана, который и так уже находится под ограничениями, однако даже небольшое усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке способно оказать поддержку ценам на нефть. На наш взгляд, после сообщений о возврате США и Китая на путь торговых переговоров нефтяные котировки могут попытаться закрепиться выше отметки $60/bbl как минимум до предполагаемой даты визита китайской стороны в Вашингтон в начале октября", - говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".