"ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "продавать" для "обычки" Сургутнефтегаза после пересмотра

"ВТБ Капитал" восстановил рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) после пересмотра, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость бумаг компании, установленная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $0,37 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $0,7 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $0,5 за штуку.