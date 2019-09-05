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05 сентября 2019 года 10:59
В четверг рынок может предпринять попытки пройти дальше отметки 66 рублей за доллар - РФПИ
"Улучшение внешнего фона и резкое снижение доллара на мировом рынке обеспечило почти всем ЕМ валютам возможность для уверенного роста в пределах 0.2-2%, - говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. - Укрепление рубля на 0.8% удерживало его ближе к лидерам, причем к концу торгов курс вырос до ожидаемых нами 66.00-66.25/USD. Несмотря на то, что рост рубля был частью глобальной ЕМ истории, повышение цен на нефть почти до US$61/брл. также, видимо, сыграло свою роль. Учитывая сохранение довольно неплохой глобальной динамики, не исключаем, что сегодня рынок может предпринять попытки пройти дальше отметки 66/USD. Но многое будет зависеть от позиционирования локальных участников и компаний, поскольку внутри РФ доминирующим мнением, по нашим ощущениям, по-прежнему является возможность дальнейшего ослабления российской валюты. Поэтому для более устойчивого положения рубля потребуется переосмысление и среди локальных инвесторов. Глобально, судя по динамике ОФЗ/ставок, а также сохранению устойчиво-позитивной чистой спекулятивной позиции по рублю, иностранцы свою веру в РФ сохраняют".
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05 сентября 2019 года 17:17
Фунт стерлингов с утра продолжил интенсивное восстановление, так как немедленную угрозу Брекзита без соглашения устранили парламентские маневры, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Парламент, видимо, добьется отсрочки и избежит выхода без соглашения 31... читать дальше
.05 сентября 2019 года 14:47
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон второй день подряд терпит одно поражение за другим, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. В среду парламент страны принял законопроект, который исключает выход Великобритании из ЕС 31 октября без соглашения. После этого была... читать дальше
.05 сентября 2019 года 14:20
Прошлый месяц оказался очень неспокойным для юаня. Эскалация внешнеторгового конфликта с Соединенными Штатами привела к падению китайской валюты ниже психологически важной отметки в 7 юаней за доллар США впервые за десятилетие, сообщается в комментарии Julius Baer. С тех пор он показывает... читать дальше
.05 сентября 2019 года 13:47
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.05 сентября 2019 года 11:06
"Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60,5/bbl, WTI - $56/bbl. Позитивные новости по торговой войне улучшают "аппетит" к рисковым активам, что оказывает положительное влияние и на динамику нефтяных котировок. Кроме того, умеренную поддержку ценам на нефть оказывает и информация... читать дальше
.05 сентября 2019 года 10:22
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.05 сентября 2019 года 09:39
"В среду нефть прибавила более 4%, хотя чисто нефтяных новостей не было. Однако не было и мощных распродаж в ходе работы американской сессии, которые часто "в зародыше убивали" начинающийся рост. Несколько омрачила картину статистика от Американского института нефти о росте запасов в Штатах на 0,4... читать дальше
.05 сентября 2019 года 09:37
Американский рынок акций завершил уверенным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.04 сентября 2019 года 18:42
Растет вероятность предотвращения Brexit без соглашения с Евросоюзом 31 октября. Отложить выход Великобритании из ЕС не удалось, и теперь позиция Брюсселя снова является фактором неопределенности, сообщается в комментарии Julius Baer. Рынки будут следить за сроками возможных внеочередных всеобщих... читать дальше
.04 сентября 2019 года 17:48
"Ослабление доллара и продолжающееся бегство в "безопасные" активы привело к росту цен на золото до уровня 1552 доллара за унцию. Выход цены выше предыдущего максимума в 1560 долларов будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Все необходимые условия для этого есть, и... читать дальше
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