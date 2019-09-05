Ухудшение экономической статистики из США вернуло спрос на активы из развивающихся стран - Росбанк

Ухудшение экономической статистики из США вернуло спрос на активы из развивающихся стран, сообщается в комментарии Росбанка. Курс USD/RUB проделал путь от 67,14 на максимумах вторника до 65,94 на минимумах сегодня с утра (-1.8%), а доходности ОФЗ обвалились вчера еще на 5-9 бп вдоль кривой. Как результат, на аукционе 20 млрд руб. наиболее длинной серии ОФЗ-ПД 26230 (мар.39) наблюдался хороший спрос - выпуск был размещен в полном объеме, причем бумаги на 18.2 млрд руб. были приобретены через неконкурентные заявки.

"Мы не ожидали столь эмоциональной реакции российских активов на статистику из США, тем более, накануне публикации не менее важного релиза по американскому рынку труда (пятница, 15:30 мск), - отмечают аналитики Росбанка. - Не исключено, что некоторые участники рынка продолжают позиционирование под сценарий, в котором решения Банка России по итогам завтрашнего заседания по ДКП (13:30 мск) окажутся мягче, чем ожидает рыночный консенсус. В любом случае, по нашему мнению, после столь масштабного движения и накануне столь насыщенного дня инвесторам резонно взять паузу, избегая резкой перебалансировки портфелей".