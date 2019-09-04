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04 сентября 2019 года 19:01
Рынок акций в среду сделал еще один шаг к годовым максимумам - Промсвязьбанк
"В среду вновь на российском фондовом рынке преобладали покупки, чему поспособствовал позитивный внешний фон. Так, на рынок энергоносителей вернулись "быки", что привело к росту нефти марки Brent более чем на 3%. Также поддержку нашим акциям оказала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7%. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи вырос на 0,6%, поднявшись в район 2790 пунктов. На этот раз лидерами торгов стали акции ВТБ, прибавившие более 8%. Компанию им составили бумаги ТГК-1 и МТС, выросшие на 3,75% и 2,5% соответственно. Хуже рынка торговались Аэрофлот и Полюс, потерявшие более 0,8%. Если днем ранее российскому рынку удалось продемонстрировать рост на негативном внешнем фоне, то сегодня "быки" получили поддержку извне. При этом индекс МосБиржи смог преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 2780 пунктов и выступающее последней преградой на пути к историческим максимумам. Если рынку удастся закрепиться выше этой отметки, будет создан плацдарм для дальнейшего роста и установления новых исторических максимумов", - сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.
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04 сентября 2019 года 18:42
Растет вероятность предотвращения Brexit без соглашения с Евросоюзом 31 октября. Отложить выход Великобритании из ЕС не удалось, и теперь позиция Брюсселя снова является фактором неопределенности, сообщается в комментарии Julius Baer. Рынки будут следить за сроками возможных внеочередных всеобщих... читать дальше
.04 сентября 2019 года 17:48
"Ослабление доллара и продолжающееся бегство в "безопасные" активы привело к росту цен на золото до уровня 1552 доллара за унцию. Выход цены выше предыдущего максимума в 1560 долларов будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Все необходимые условия для этого есть, и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 16:27
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: покупка от текущих уровней: $136,31; целевой уровень: $146; стоп-лосс: $132,9; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:49
Цены на сырьевые товары в понедельник оказались под негативным влиянием слабых данных по промышленному производству в США, которые усилили опасения по поводу начала рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Так, котировки нефти и циклических металлов снизились, в то время как золото... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:00
Волатильность на рынках облигаций должна возрасти в ближайшее время на фоне предстоящих крупных событий на политической арене и растущих опасений о начале рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка подтверждают рекомендацию сохранять пространство для маневра в секторе и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 13:47
"В последние месяцы нефтяные котировки существенно просели из-за торговой войны между США и Китаем. В прогнозах мы исходим из сценария усиления противостояния двух стран и не ожидаем снятия взаимных торговых ограничений. Это означает, что экономика Китая, которая уже выглядит ослабленной, будет... читать дальше
.04 сентября 2019 года 11:50
"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $58,6/bbl, WTI - $54,3/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывают опубликованные в утренние часы данные по деловой активности в Китае, которые указывают на то, что китайская экономика пока сохраняет устойчивость, несмотря на продолжающиеся торговые... читать дальше
.04 сентября 2019 года 11:35
"За последний месяц цены на золото протестировали уровень $1565/унция под влиянием полученного импульса от эскалации торговых войн, после чего рынок стабилизировался на уровне $1538/унция. Вероятность продолжения роста к $1600 высока, т.к. неопределённость в политике и экономике увеличивается, что... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:35
"Во вторник нефть Brent внутри дня краткосрочно опускалась ниже 58 долл./барр., реагируя на слабые статданные по США (индекс ISM в промсекторе опустился ниже 50 пунктов впервые с августа 2016 г.) и высказывания Д.Трампа относительно сделки с КНР. Сегодня в фокусе будут статданные от API по... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:30
"Нефть начала день с небольшого повышения, реагируя на статистику из Китая. Однако сил для решительного броска вверх у нефти пока нет. Основной идеей на рынке остаётся ожидание замедления мировой экономики и замедление роста спроса на нефть. В среду также выйдет статистика API по запасам", -... читать дальше
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