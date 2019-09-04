Риски "жесткого" Brexit сохраняются в среднесрочной перспективе - Julius Baer

Растет вероятность предотвращения Brexit без соглашения с Евросоюзом 31 октября. Отложить выход Великобритании из ЕС не удалось, и теперь позиция Брюсселя снова является фактором неопределенности, сообщается в комментарии Julius Baer. Рынки будут следить за сроками возможных внеочередных всеобщих выборов и их исходом. Экономическая неопределенность будет сохраняться и не даст фунту стерлингов времени на передышку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник получил удар по своим позициям, отмечает экономист Julius Baer

Дэвид Мейер. Во-первых, консервативный член парламента Филипп Ли перешел в стан либерал-демократов, таким образом ликвидировав рабочее большинство консерваторов в парламенте. Вслед за этим был сформирован межпартийный альянс лейбористов, либерал-демократов и консерваторов, который успешно запустил экстренные дебаты. В итоге, Палата общин большинством голосов - 328 против 301 - выступила за то, чтобы в среду рассмотреть законопроект, который объявит незаконным выход из Евросоюза 31 октября без соглашения. В настоящий момент одобрение такого законопроекта уже выглядит формальностью, хотя некоторые верные Джонсону парламентарии в Палате Лордов хотят различными поправками отсрочить его принятие до приостановки работы парламента на следующей неделе.

Джонсон выступает за проведение досрочных выборов 15 октября, однако для этого ему нужно заручиться поддержкой 2/3 членов парламента, подчеркивает эксперт Julius Baer. Оппозиция может не поддержать это предложение, поскольку не доверяет желанию Джонсона провести выборы до даты Brexit. Она может попытаться заставить его принять еще одну отсрочку или вернуться к текущей версии соглашения с ЕС и предложить поправки Брюсселю, касающиеся Ирландии, хотя последнее выглядит маловероятным.

"Это соответствует нашему базовому сценарию, и мы ожидаем перенос даты Brexit и всеобщие выборы до ее наступления. Рынки опасались, что в случае победы на выборах консерваторы смогут добиться "жесткого" выхода из ЕС. Мы сомневаемся в возможности такого сценария, поскольку Джонсон, вероятнее всего, не сможет выполнить свои обещания по Brexit, что заставит избирателей поддержать менее радикально настроенных политиков. Более того, оппозиция может успеть мобилизовать электорат. Мы сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, что отражает текущую неопределенность, и отмечаем сохраняющиеся риски "жесткого" Brexit в среднесрочной перспективе", - заключает Дэвид Мейер.