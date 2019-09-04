Все необходимые условия для выхода цен на золото выше 1560 долларов за унцию созданы - ИК "ФИНАМ"

"Ослабление доллара и продолжающееся бегство в "безопасные" активы привело к росту цен на золото до уровня 1552 доллара за унцию. Выход цены выше предыдущего максимума в 1560 долларов будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Все необходимые условия для этого есть, и нестабильность, и ожидания смягчения денежно-кредитной политики крупнейшими центральными банками", - говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.

.

Компании упоминаемые в новости: ФСК ЕЭС