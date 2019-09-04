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04 сентября 2019 года 18:21
Рубль готов к снижению ставки ЦБ - БКС
К середине недели рублю удается отыграть часть ослабленных позиций и укрепиться до уровней 66,4, сообщается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Тем не менее, мы сохраняем наш взгляд на рублёвую валюту и считаем, что существенных предпосылок для более выразительных движений в сторону укрепления курса сейчас не наблюдается, - указывает эксперт. - В то же время следует заметить, что ближайшая перспектива, по нашим оценкам, не несет в себе рисков более глубокой девальвации рубля ниже уровней 67-67,5". Основным фактором давления на рубль, как и на большинство рисковых активов, остается, по мнению Антона Покатовича, рыночная тревожность, формируемая на фоне торгового конфликта США и Китая. Несмотря на то, что рынки устали от постоянных прений и сейчас реагируют на взаимные выпады сторон более инертно, пессимизм доминирует в конъюнктуре рыночных настроений. "В тоже время мы видим, что российские рынки сохраняют свою аморфность, инвесторы концентрируются на внутренних историях роста, - указывает аналитик "БКС Премьер". - Наиболее важным в этой плоскости остается факт того, что российские активы, главным образом суверенный долг, остаются привлекательными для нерезидентов. На очередном аукционе в эту среду Минфину удалось разместить весь объем ОФЗ на 20 млрд руб., в то время как спрос превысил предлагаемый объем более чем в 3 раза. Полагаем, что сохранение данного иностранного спроса является одним из наиболее существенным факторов, помимо макроэкономической стабильности, удерживающих рублевую валюту от более глубоких девальвационных движений". Более того, данный спрос со стороны нерезидентов, вероятно, не испытает критического ослабления в течение второго полугодия. Такое предположение видится эксперту нам рациональным лишь в условиях сохранения санкционной повестки "на паузе" в отношении РФ. "Учитывая вышеизложенное, грядущее заседание ЦБ РФ, от итогов которого мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 б.п. до уровня 7%, вряд ли станет фактором заметного ослабления рубля, - заключает Антон Покатович. - Наиболее важным будет не столько само снижение ставки в эту пятницу (такой маневр во многом учтен в котировках долгового рынка), сколько какой сигнал регулятор даст в отношении вектора движения ставок до конца этого года. По нашим оценкам, инфляционный вектор, указывающий на то, что инфляция в конце года может снова вернуться в область ниже таргета ЦБ в 4%, а также необходимость монетарной поддержки экономики, позволяют ЦБ снизить ключевую ставку еще раз (после сентябрьского заседания) до уровня 6,75% до конца этого года. Если в эту пятницу Банк России подаст какой-либо явный сигнал в отношении готовности к активным действиям по снижению ставки, то долговой рынок может испытать еще один временный подъем, что также способно оказать косвенную поддержку курсу рубля. В результате ожидаем, что в краткосрочной перспективе этой недели курс рубля будет находиться в диапазоне 65,8-67,2".
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Компании упоминаемые в новости: Мечел
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