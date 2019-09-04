Вновь повышаются шансы на возвращение рубля к более высоким значениям в диапазоне 65-66 за доллар - "Открытие Брокер"

"Рубль укрепляет свои позиции, - сообщается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. - В целом можно говорить, что рынок всё же готовится к снижению ставки ЦБ РФ на пятничном заседании, хотя аргументы за и против уравновешивают друг друга. Поддержку рублю также оказывает проведённый аукцион ОФЗ. Минфин РФ предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Удалось разместить все 20 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,29% и спросе 61,139 млрд рублей. Иными словами, негативные внешние настроения пока не сказываются на интересе инвесторов к российскому долговому рынку. Соответственно, сильных сигналов на выход нерезидентов нет. Поэтому у рубля вновь повышаются шансы на возвращение к более высоким значениям в диапазоне 65-66 за доллар. Тем более, что в сентябре закупки валюты в рамках бюджетного правила сократятся. Минфин планирует потратить на закупку валюты в период с 6 сентября по 4 октября 187,1 млрд рублей, или 8,9 млрд рублей в день".