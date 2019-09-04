ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: покупка от текущих уровней: $136,31; целевой уровень: $146; стоп-лосс: $132,9; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

The Walt Disney Company - один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем локальную разворотную формацию - после снижения цена отбивается от поддержки в районе 132 долл. и переходит к росту.

3. На днях аналитики пересмотрели свои ожидания по востребованности Disney+ - сервиса потокового вещания, который будет запущен уже в ноябре. Новые данные опросов показывают, что 43% респондентов с большей долей вероятности подпишутся на этот сервис, что значительно превышает внутренние расчеты компании и первоначальные ожидания аналитиков. Этот факт, с большой долей вероятности, привлечет инвесторов в бумагу.

Риски открытия позиции:

1. Глобальная коррекция на фондовых рынках.

2. Последний квартальный отчет оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Вторая инвестиционная идея - CVS Health Corporation: покупка от текущих уровней: $60,69; целевой уровень: $66; стоп-лосс: $58,3;

ожидаемая доходность: +8,7%; временной горизонт удержания позиции: 60 дней.

CVS Health - один из крупнейших в США поставщиков рецептурных препаратов. Компания управляет сетью из 6 900 аптек в 41 штате страны

Привлекательность идеи:

1. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 16,7.

2. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем разворотную формацию. После долго падения в конце прошлого-начале этого года, цена пришла в диапазон поддержки, долго там консолидировалась и сейчас отбивается от него выше. Это сигнал для среднесрочных покупок.

3. Последний квартальный отчёт компании оказался существенно лучше ожиданий.

Риски открытия позиции:

1. Глобальная коррекция на фондовых рынках.

2. Возможная реформа медицинской системы США.

3. Возрастающая роль онлайн-конкурентов компании (например, PillPack от Amazon и др.).

Третья инвестиционная идея - Netflix, Inc.: продажа от текущих уровней: $289,29; целевой уровень: $274; стоп-лосс: $304; ожидаемая доходность: +5,3%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней.

Netflix - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.

Привлекательность идеи:

1. Согласно последнему отчету неожиданно сократилось количество подписчиков платных услуг компании, что вызвало сильную негативную реакцию у инвесторов.

2. Текущая цена акций компании выглядит достаточно высокой, P/E 115.

3. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена двигается в рамках нисходящей формации, и пока не заметно каких-либо признаков смены этого тренда.

4. Скорый запуск конкурента Disney+ - который, в теории, может оттянуть значимую долю подписчиков Netflix.

Риски открытия позиции:

1. Стабильные финансовые показатели компании.