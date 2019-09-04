Вероятно некоторое укрепление рубля в ближайшей перспективе на фоне общего спада напряженности на глобальных рынках - Банк "Санкт-Петербург"

Плановый объем покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила в сентябре составит 187,1 млрд руб. (около $2,8 млрд) против 246,2 млрд руб. в августе, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Помимо этого, еще около 59 млрд руб. (около $0,9 млрд) ЦБ направит на покупку валюты в рамках "докупок", компенсирующих выпавший в августе-декабре прошлого года объем из-за приостановки операций на открытом рынке.

"Таким образом, общий объем покупок валюты составит около $3,7 млрд, что на фоне постепенного сезонного увеличения сальдо платежного баланса заметно снизит влияние этого негативного фактора на курс рубля (давление на курс будет менее выраженным в отличие от августа). Валютный курс стабилизируется в диапазоне 66,5-67руб./долл. Мы не исключаем некоторого укрепления рубля в ближайшей перспективе на фоне общего спада напряженности на глобальных рынках. Тем не менее, череда опорных заседаний ведущих центробанков до конца этого месяца может заметно усилить волатильность на валютных рынках", - резюмируют аналитики банка "Санкт-Петербург".