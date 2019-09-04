На рынках облигаций лучше оставлять пространство для маневра - Julius Baer

Волатильность на рынках облигаций должна возрасти в ближайшее время на фоне предстоящих крупных событий на политической арене и растущих опасений о начале рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка подтверждают рекомендацию сохранять пространство для маневра в секторе и ограничить инвестиции в сегменты, которые оказываются под влиянием рисков ликвидности.

"По оценке Bloomberg, облигации Аргентины и Турции оказались в списке победителей и проигравших, если судить по индексу облигаций развивающихся стран в местной валюте от Bloomberg Barclays, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы помним времена экстремально низкой ликвидности, которая последовала за коллапсом Lehman Brothers в 2008 году, но также и искажения на рынке, которые можно было наблюдать во время европейского долгового кризиса, а также в конце 2015 года, хотя и в меньшей степени. Учитывая повышенную тревожность игроков в преддверии ключевых дат Brexit, а также продолжающуюся торговую напряженность между Китаем и США и нескончаемые обсуждения рисков начала рецессии, имеет смысл ограничить инвестиции в наименее качественные сегменты рынка облигаций".