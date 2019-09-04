Sberbank CIB повысил рекомендацию для "обычки" и "префов" Сургутнефтегаза до "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость обыкновенных акций компании составляет $1,16 за штуку, привилегированных - $1,10 за штуку.

Аналитики считают, что рынок полностью игнорирует денежную позицию "Сургутнефтегаза" в оценке компании - "ее рыночная капитализация эквивалента всего 39% накопленных денежных средств", пишут они. "Привилегированные акции котируются с премией 12% к обыкновенным акциям, так как у "префов" более привлекательные дивиденды. По нашим расчетам, по дивидендной доходности привилегированные акции "Сургутнефтегаза" сопоставимы с долларовыми депозитами со ставкой 10%, при этом потенциал снижения доходности ограничен 2% (дивидендной доходностью обыкновенных акций)", - говорится в обзоре.

"Теперь мы учитываем в расчете справедливой стоимости "Сургутнефтегаза" 50% денежной позиции компании и повышаем целевые цены и рекомендации для обеих категорий акций компании. Мы считаем "префы" более привлекательным инструментом, поскольку по ним выплачиваются более высокие дивиденды. При этом у обыкновенных акций будет выше потенциал роста, если компания начнет распределять накопленные денежные средства среди акционеров", - отмечают эксперты.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 1,16 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 1,10 (текущая цена - 0,6), рекомендация - покупать.