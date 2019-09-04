.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рекомендуем покупать акции ФСК ЕЭС с потенциалом роста 25% - ГК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 сентября 2019 года 14:20
Рекомендуем покупать акции ФСК ЕЭС с потенциалом роста 25% - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций ФСК ЕЭС - оператора Единой национальной электрической сети РФ. Акциям компании присвоена рекомендация "покупать", целевая цена - 0,217 руб. при текущей рыночной цене порядка 0,173 руб., потенциал роста - 25% на годовом временном горизонте, говорится в обзоре ГК "ФИНАМ". "Ключевым фактором привлекательности акций ФСК ЕЭС мы считаем дивидендный профиль эмитента, - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых..- Дивидендная история транслирует тенденцию на повышение выплат. В последние 4 года доходность на дату закрытия реестра составляла в среднем 8,2%, что можно считать интересным уровнем для дивидендного портфеля. В будущем мы ожидаем серию дивидендов с доходностью свыше 10%, несмотря на увеличение инвестиционной программы". Также эксперт отмечает, что дивиденд за первое полугодие 2019 года может составить рекордные 0,0186 руб. (+16% г/г) и покупка акций ФСК ЕЭС выглядит выгодной при текущей доходности 10,7% на фоне того, что в последние 4 года средняя доходность на дату закрытия реестра составляла 8,2%, а среднеотраслевая по итогам первого полугодия 2019 года - 6,3%. Кроме того, по форвардным мультипликаторам бумаги компании оцениваются с дисконтом в среднем 22% по отношению к российскому электросетевому комплексу. "Мы повышаем рекомендацию по акциям ФСК ЕЭС с "держать" до "покупать" и целевую цену с 0,187 до 0,217 руб. Потенциал бумаг мы оцениваем в 25% в перспективе года", - резюмирует Наталья Малых. ФСК ЕЭС - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), обеспечивающий 50% энергопотребления страны. Протяженность линий электропередач составляет 145,9 тыс.км., трансформаторная мощность 351,9 ГВА. Контрольный пакет акций компании, 80,13%, принадлежит госкомпании Россети. У Росимущества находится 0,59% акций. У компании выпущены обыкновенные акции и ГДР с листингом на Лондонской Фондовой Бирже. Free-float обыкновенных акций 21%. Прибыль акционеров во 2 квартале 2019 года выросла на 13,5% г/г. Денежный поток до учета процентов увеличился на 10%, до 30,7 млрд.руб. Результаты за 2-й квартал подтвердили тенденцию к улучшению операционной рентабельности в этом году. Маржа скорректированного показателя EBITDA повысилась на несколько процентных пунктов до 54,7% во 2К2019 и до 56,9% в 1П2019. В обзоре также отмечается, что индексация тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям с 1 июля 2019 года составит 5,5%. При благоприятной динамике операционных затрат (-3% г/г во 2К и -8% г/г в 1К) это создает предпосылки для улучшения рентабельности EBITDA в 2019 г. и поможет компенсировать снижение доходов от техприсоединения.
.
Компании упоминаемые в новости: ФСК ЕЭС
.
04 сентября 2019 года 16:27
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: покупка от текущих уровней: $136,31; целевой уровень: $146; стоп-лосс: $132,9; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:49
Цены на сырьевые товары в понедельник оказались под негативным влиянием слабых данных по промышленному производству в США, которые усилили опасения по поводу начала рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Так, котировки нефти и циклических металлов снизились, в то время как золото... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:00
Волатильность на рынках облигаций должна возрасти в ближайшее время на фоне предстоящих крупных событий на политической арене и растущих опасений о начале рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка подтверждают рекомендацию сохранять пространство для маневра в секторе и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 13:47
"В последние месяцы нефтяные котировки существенно просели из-за торговой войны между США и Китаем. В прогнозах мы исходим из сценария усиления противостояния двух стран и не ожидаем снятия взаимных торговых ограничений. Это означает, что экономика Китая, которая уже выглядит ослабленной, будет... читать дальше
.04 сентября 2019 года 11:50
"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $58,6/bbl, WTI - $54,3/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывают опубликованные в утренние часы данные по деловой активности в Китае, которые указывают на то, что китайская экономика пока сохраняет устойчивость, несмотря на продолжающиеся торговые... читать дальше
.04 сентября 2019 года 11:35
"За последний месяц цены на золото протестировали уровень $1565/унция под влиянием полученного импульса от эскалации торговых войн, после чего рынок стабилизировался на уровне $1538/унция. Вероятность продолжения роста к $1600 высока, т.к. неопределённость в политике и экономике увеличивается, что... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:35
"Во вторник нефть Brent внутри дня краткосрочно опускалась ниже 58 долл./барр., реагируя на слабые статданные по США (индекс ISM в промсекторе опустился ниже 50 пунктов впервые с августа 2016 г.) и высказывания Д.Трампа относительно сделки с КНР. Сегодня в фокусе будут статданные от API по... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:30
"Нефть начала день с небольшого повышения, реагируя на статистику из Китая. Однако сил для решительного броска вверх у нефти пока нет. Основной идеей на рынке остаётся ожидание замедления мировой экономики и замедление роста спроса на нефть. В среду также выйдет статистика API по запасам", -... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:24
"Фьючерс на золото на волне снижения ведущих мировых фондовых индексов вырос в район 1558 долларов за тройскую унцию. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключаем попыток возврата в ранее торгуемый диапазон 1540-1530 долларов", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов. читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:07
В случае сохранения тенденции к снижению запасов нефти не исключаем попыток роста в район $58,7-59 - Инвестиционная палата
"Фьючерс Brent тестировал поддержку в районе 57,45 долларов за баррель, утренние торги среды по инструменту проходят в районе 58,47 долларов. Накануне стало известно о смене главы крупнейшей нефтяной компании мира (Aramco). По мнению ряда экспертов, данный факт направлен на повышение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.