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04 сентября 2019 года 13:47
У цен на нефть сохраняется потенциал снижения - ИК "Велес Капитал"
"В последние месяцы нефтяные котировки существенно просели из-за торговой войны между США и Китаем. В прогнозах мы исходим из сценария усиления противостояния двух стран и не ожидаем снятия взаимных торговых ограничений. Это означает, что экономика Китая, которая уже выглядит ослабленной, будет оставаться под прессингом, ведущие экономики Европы могут вступить в рецессию, риски замедления темпа роста экономики США повышаются. Таким образом, мы считаем, что у текущих цен на нефть сохраняется потенциал снижения, а отскок вверх возможен лишь при снижении градуса противостояния Китая и США при прочих равных. В следствие этого мы понижаем прогноз средней цены на нефть на 2019 г. с $70 до $63 за баррель. Прогноз на 2020 г. понижен с $70 до $55 за баррель", - сообщается в комментарии ведущего аналитика по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александра Сидорова. Стремительный рост предложения из-за бума добычи сланцевой нефти в США и слабеющий спрос из-за торговых войн с двойной силой давят на цены на нефть. Дальнейший сценарий развития событий является пессимистичным: США продолжат "заливать" рынок нефтью с относительно низкой себестоимостью, а вероятность усиления разногласий в урегулировании торговых отношений между США и Китаем гораздо выше, нежели шанс, что стороны пойдут навстречу друг другу. По крайней мере, такой вывод можно сделать из полуторагодового противостояния двух стран. Если не принимать во внимание разовые события, такие как кризис в Венесуэле, конфликты на Ближнем Востоке и прочие, то основным инструментом, который позволит удержать цены на нефть от сползания вниз является соглашение ОПЕК+, а точнее, действия Саудовской Аравии. Если Саудовская Аравия, как и раньше, будет резко снижать добычу, несмотря на квоты и в ущерб рыночной доле, то ценам на нефть удастся удержаться на текущих уровнях - около $60 за баррель. Если в какой-то момент страна решит, что ее рыночная доля упала слишком сильно, и политика по добыче будет пересмотрена, то ожидается снижение цен до $40 за баррель - эта цена обеспечит рентабельность американским производителям и еще сможет удерживать высокое предложение нефти в мире, отмечается в комментарии ИК "Велес Капитал". Пока что ОПЕК отчаянно борется за удержание цен на нефть: добыча картеля находится у минимума за последние 5 лет.
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04 сентября 2019 года 16:27
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: покупка от текущих уровней: $136,31; целевой уровень: $146; стоп-лосс: $132,9; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:49
Цены на сырьевые товары в понедельник оказались под негативным влиянием слабых данных по промышленному производству в США, которые усилили опасения по поводу начала рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Так, котировки нефти и циклических металлов снизились, в то время как золото... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:00
Волатильность на рынках облигаций должна возрасти в ближайшее время на фоне предстоящих крупных событий на политической арене и растущих опасений о начале рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка подтверждают рекомендацию сохранять пространство для маневра в секторе и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 11:50
"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $58,6/bbl, WTI - $54,3/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывают опубликованные в утренние часы данные по деловой активности в Китае, которые указывают на то, что китайская экономика пока сохраняет устойчивость, несмотря на продолжающиеся торговые... читать дальше
.04 сентября 2019 года 11:35
"За последний месяц цены на золото протестировали уровень $1565/унция под влиянием полученного импульса от эскалации торговых войн, после чего рынок стабилизировался на уровне $1538/унция. Вероятность продолжения роста к $1600 высока, т.к. неопределённость в политике и экономике увеличивается, что... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:35
"Во вторник нефть Brent внутри дня краткосрочно опускалась ниже 58 долл./барр., реагируя на слабые статданные по США (индекс ISM в промсекторе опустился ниже 50 пунктов впервые с августа 2016 г.) и высказывания Д.Трампа относительно сделки с КНР. Сегодня в фокусе будут статданные от API по... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:30
"Нефть начала день с небольшого повышения, реагируя на статистику из Китая. Однако сил для решительного броска вверх у нефти пока нет. Основной идеей на рынке остаётся ожидание замедления мировой экономики и замедление роста спроса на нефть. В среду также выйдет статистика API по запасам", -... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:24
"Фьючерс на золото на волне снижения ведущих мировых фондовых индексов вырос в район 1558 долларов за тройскую унцию. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключаем попыток возврата в ранее торгуемый диапазон 1540-1530 долларов", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов. читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:07
В случае сохранения тенденции к снижению запасов нефти не исключаем попыток роста в район $58,7-59 - Инвестиционная палата
"Фьючерс Brent тестировал поддержку в районе 57,45 долларов за баррель, утренние торги среды по инструменту проходят в районе 58,47 долларов. Накануне стало известно о смене главы крупнейшей нефтяной компании мира (Aramco). По мнению ряда экспертов, данный факт направлен на повышение... читать дальше
.04 сентября 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили значительным снижением сессию во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
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