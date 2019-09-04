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04 сентября 2019 года 13:17
VEON: возможное снижение дивидендов компенсируется ростом инвестиционной активности - Райффайзенбанк
"Во вторник VEON опубликовал новую стратегию, в рамках которой помимо традиционных бизнес-единиц "Связь" и "Новые услуги" будет создано третье ключевое направление "Будущие активы", которое будет заниматься поиском, приобретением и развитием новых технологий. VEON также разделил рынки присутствия на три типа: ключевой рынок (Россия), рынки роста (Пакистан, Украина, Казахстан, Узбекистан) и развивающиеся рынки (Алжир, Бангладеш, Армения, Грузия и Кыргызстан). Руководство VEON рассматривает первые две группы рынков как стратегически важные, с точки зрения аллокации капитала, а в отношении третьего типа рассматриваются разные возможности, в том числе и выход с этих рынков, - говорится в обзоре аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина. - В обновленной стратегии также была изменена дивидендная политика: вместо прогрессивных дивидендных выплат в абсолютном выражении VEON планирует выплачивать не менее 50% от свободного денежного потока при целевом уровне долговой нагрузки 2,4х Чистый долг/EBITDA по стандартам МСФО 16 (по состоянию на конец 2 кв. 2019 г. было 2,0х). Плановый свободный денежный поток в среднесрочном периоде ожидается на уровне 800 млн долл., таким образом, по нижней границе новой политики дивиденды могут быть на 25% ниже, чем в 2019 г. Однако фактический размер дивидендов будет определяться собранием акционеров, и руководство отметило, что прошлые выплаты также будут приниматься во внимание, так что, вероятно, снижение будет не таким значительным. На наш взгляд, положительный эффект на долговую нагрузку от потенциального снижения дивидендов будет нивелирован увеличением инвестиционной активности, в частности, в блоке "Будущие активы", и мы рассматриваем заявленный целевой уровень долговой нагрузки 2,4х Чистый долг/EBITDA как среднесрочный ориентир".
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04 сентября 2019 года 16:27
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: покупка от текущих уровней: $136,31; целевой уровень: $146; стоп-лосс: $132,9; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:49
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.04 сентября 2019 года 15:00
Волатильность на рынках облигаций должна возрасти в ближайшее время на фоне предстоящих крупных событий на политической арене и растущих опасений о начале рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка подтверждают рекомендацию сохранять пространство для маневра в секторе и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 13:47
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.04 сентября 2019 года 11:50
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.04 сентября 2019 года 11:35
"За последний месяц цены на золото протестировали уровень $1565/унция под влиянием полученного импульса от эскалации торговых войн, после чего рынок стабилизировался на уровне $1538/унция. Вероятность продолжения роста к $1600 высока, т.к. неопределённость в политике и экономике увеличивается, что... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:35
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.04 сентября 2019 года 10:30
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.04 сентября 2019 года 10:24
"Фьючерс на золото на волне снижения ведущих мировых фондовых индексов вырос в район 1558 долларов за тройскую унцию. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключаем попыток возврата в ранее торгуемый диапазон 1540-1530 долларов", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов. читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:07
В случае сохранения тенденции к снижению запасов нефти не исключаем попыток роста в район $58,7-59 - Инвестиционная палата
"Фьючерс Brent тестировал поддержку в районе 57,45 долларов за баррель, утренние торги среды по инструменту проходят в районе 58,47 долларов. Накануне стало известно о смене главы крупнейшей нефтяной компании мира (Aramco). По мнению ряда экспертов, данный факт направлен на повышение... читать дальше
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