На рынках растут ожидания более агрессивного снижения ставки ФРС - БКС

"Пророчества в отношении возможности наступления рецессии в США начинают подкрепляться не только инверсией кривой доходности облигаций, но и макроданными. Так, промышленная активность сократилась впервые за три года: индекс ISM снизился до 49,1 в августе против 51,2 в предыдущем месяце. Но это не означает неминуемого падения рынков, даже наоборот, из-за роста надежд на новые стимулы заметно оживление спроса на акции, растут в цене и сырьевые валюты. Сейчас вероятность агрессивного снижения ставки, на 50 базисных пунктов на заседании ФРС 17-18 сентября, оценивается в 17% (83% - на 25 базисных пункта), тогда как сутки назад такие ожидания были на уровне 5%. Также усилились ожидания еще одного снижения ставки ФРС до конца года. Конечно, чисто теоретически от торговых войн должен страдать Китай, так как американцы планируют снизить покупки товаров в Поднебесной и сократить масштабы американского бизнеса в КНР. Тем не менее, индекс PMI Китая для сферы услуг (а это важный показатель того, что Китай - это уже постиндустриальная экономика) превзошел ожидания, что поддержало азиатские рынки сегодня. Сегодня в лидерах роста на российском рынке находятся акции "Мечела", которым помогли новости с Восточного экономического форума. Официальный представитель Сбербанка заявил, что кредитный институт надеется достигнуть договоренностей о реструктуризации долгов металлургической компании до конца года", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

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Компании упоминаемые в новости: Мечел