Вероятность продолжения роста золота к $1600 высока - "Открытие Брокер"

"За последний месяц цены на золото протестировали уровень $1565/унция под влиянием полученного импульса от эскалации торговых войн, после чего рынок стабилизировался на уровне $1538/унция. Вероятность продолжения роста к $1600 высока, т.к. неопределённость в политике и экономике увеличивается, что способствует притоку средств в страховые активы", - отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.