Краткосрочные перспективы рубля будут определятся и глобальными настроениями, и итогами заседания ЦБ 6 сентября - РФПИ

"Уверенная коррекция цен на нефть с минимумов в $57,40/барр. до $58,60/барр. утром и общий уверенный рост почти всех ЕМ валют, как следствие снижения доллара, уже способствовали укреплению рубля до 66,50/USD на внебиржевых торгах, и торги среды дают надежду на дальнейший рост - вплоть до отметки 66-66,25/USD, хотя открытие сессии прошло консолидацией около 66,50-66,60/USD. Некоторую "эмоциональную" поддержку рублю сегодня может обеспечить Минфин, который объявит объем покупок валюты на сентябрь. Наш прогноз предполагает снижение объема операций с 237 до 215 млрд руб. без учета возможных дооценок со стороны Минфина по итогам предыдущего месяца. В остальном краткосрочные перспективы рубля будут определятся и глобальными настроениями, и итогами заседания ЦБ в пятницу, где помимо ожидаемого снижения ставки ключевое значение будет иметь риторика регулятора и масштабы пересмотра официальных прогнозов. "Лакмусовой бумажкой" в этом смысле будет и сегодняшний аукцион 20-летних ОФЗ 26230 на 20 млрд руб., который покажет насколько инвесторы оптимистичны по ставке ЦБ", - говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.