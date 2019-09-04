Нефть пока будет удерживаться в диапазоне 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Во вторник нефть Brent внутри дня краткосрочно опускалась ниже 58 долл./барр., реагируя на слабые статданные по США (индекс ISM в промсекторе опустился ниже 50 пунктов впервые с августа 2016 г.) и высказывания Д.Трампа относительно сделки с КНР. Сегодня в фокусе будут статданные от API по запасам, завтра – от Минэнерго США. Нефть, на наш взгляд, пока будет удерживаться в диапазоне 58-60 долл./барр." - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.