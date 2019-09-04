В случае сохранения тенденции к снижению запасов нефти не исключаем попыток роста в район $58,7-59 - Инвестиционная палата

"Фьючерс Brent тестировал поддержку в районе 57,45 долларов за баррель, утренние торги среды по инструменту проходят в районе 58,47 долларов. Накануне стало известно о смене главы крупнейшей нефтяной компании мира (Aramco). По мнению ряда экспертов, данный факт направлен на повышение привлекательности компании в преддверии запланированного IPO. Также стоит отметить о планах проведения международного листинга на фондовой бирже Токио, о планах размещения бумаг на биржах Европы и США не сообщается. Сегодня интерес для инвесторов представляет еженедельные данные Американского института нефти (API), в случае сохранения тенденции к снижению запасов мы не исключаем попыток роста в район 58,7-59 долларов за баррель", - говорится в комментарии риск-менеджера Инвестиционной палаты Александра Крылова.