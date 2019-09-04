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04 сентября 2019 года 10:24
Не исключаем попыток возврата золота в ранее торгуемый диапазон $1540-1530 - Инвестиционная палата
"Фьючерс на золото на волне снижения ведущих мировых фондовых индексов вырос в район 1558 долларов за тройскую унцию. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключаем попыток возврата в ранее торгуемый диапазон 1540-1530 долларов", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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04 сентября 2019 года 16:27
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - The Walt Disney Company: покупка от текущих уровней: $136,31; целевой уровень: $146; стоп-лосс: $132,9; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:49
Цены на сырьевые товары в понедельник оказались под негативным влиянием слабых данных по промышленному производству в США, которые усилили опасения по поводу начала рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Так, котировки нефти и циклических металлов снизились, в то время как золото... читать дальше
.04 сентября 2019 года 15:00
Волатильность на рынках облигаций должна возрасти в ближайшее время на фоне предстоящих крупных событий на политической арене и растущих опасений о начале рецессии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка подтверждают рекомендацию сохранять пространство для маневра в секторе и... читать дальше
.04 сентября 2019 года 13:47
"В последние месяцы нефтяные котировки существенно просели из-за торговой войны между США и Китаем. В прогнозах мы исходим из сценария усиления противостояния двух стран и не ожидаем снятия взаимных торговых ограничений. Это означает, что экономика Китая, которая уже выглядит ослабленной, будет... читать дальше
.04 сентября 2019 года 11:50
"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $58,6/bbl, WTI - $54,3/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывают опубликованные в утренние часы данные по деловой активности в Китае, которые указывают на то, что китайская экономика пока сохраняет устойчивость, несмотря на продолжающиеся торговые... читать дальше
.04 сентября 2019 года 11:35
"За последний месяц цены на золото протестировали уровень $1565/унция под влиянием полученного импульса от эскалации торговых войн, после чего рынок стабилизировался на уровне $1538/унция. Вероятность продолжения роста к $1600 высока, т.к. неопределённость в политике и экономике увеличивается, что... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:35
"Во вторник нефть Brent внутри дня краткосрочно опускалась ниже 58 долл./барр., реагируя на слабые статданные по США (индекс ISM в промсекторе опустился ниже 50 пунктов впервые с августа 2016 г.) и высказывания Д.Трампа относительно сделки с КНР. Сегодня в фокусе будут статданные от API по... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:30
"Нефть начала день с небольшого повышения, реагируя на статистику из Китая. Однако сил для решительного броска вверх у нефти пока нет. Основной идеей на рынке остаётся ожидание замедления мировой экономики и замедление роста спроса на нефть. В среду также выйдет статистика API по запасам", -... читать дальше
.04 сентября 2019 года 10:07
В случае сохранения тенденции к снижению запасов нефти не исключаем попыток роста в район $58,7-59 - Инвестиционная палата
"Фьючерс Brent тестировал поддержку в районе 57,45 долларов за баррель, утренние торги среды по инструменту проходят в районе 58,47 долларов. Накануне стало известно о смене главы крупнейшей нефтяной компании мира (Aramco). По мнению ряда экспертов, данный факт направлен на повышение... читать дальше
.04 сентября 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили значительным снижением сессию во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
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