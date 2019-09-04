Не исключаем попыток возврата золота в ранее торгуемый диапазон $1540-1530 - Инвестиционная палата

"Фьючерс на золото на волне снижения ведущих мировых фондовых индексов вырос в район 1558 долларов за тройскую унцию. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключаем попыток возврата в ранее торгуемый диапазон 1540-1530 долларов", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.