Отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи затормозит рост рынка акций - Алор Брокер

"Внешний фон с утра позитивный. Преимущественно в "зеленой" зоне торгуется фондовая Азия, а американские фьючерсы подрастают и вовсе на 0,6%. Около полупроцента прибавляет нефть. Все это говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется ростом в пределах 0,4-0,5%. Но далеко не факт, что подъем продлится и далее. Во-первых, ведущие мировые индексы и нефть сейчас очень волатильны. Да и при приближении к отметке 2800 пунктов по индексу МосБиржи желание фиксации будет нарастать", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.