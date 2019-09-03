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03 сентября 2019 года 19:05
БКС Глобал Маркетс добавил Норникель в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее VEON
"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее ADS VEON, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), Evraz, Globaltrans, "Северсталь" (MOEX: CHMF) и "Норникель". "Мы вывели ADS VEON из дивидендной корзины, поскольку ожидаемая дивидендная доходность по бумаге на данный момент составляет около 9%. Наш секторальный аналитик Мария Суханова отмечает, что компания изменила дивидендную политику и теперь планирует выплачивать не менее 50% FCF (свободный денежный поток - прим. ИФ) за вычетом платежей за частоты (ранее предполагалась прогрессивная шкала с учетом изменений FCF). Новая дивидендная политика вступает в силу с 2020 года, а оставшиеся платежи за 2019 год подлежат одобрению совета директоров. По прогнозам компании, FCF за вычетом платежей за частоты по итогам года составит $0,5 млрд ($1 млрд до платежей по частотам). Теоретически выплаты за 2019 год подпадают под действие предыдущей ("прогрессивной") дивидендной политики с коэффициентом 100%, и скорее всего, компания пойдет на сокращение уже с этого периода. В 2020 году FCF до вычета платежей за частоты, по нашим оценкам, составит $0,8 млрд (компания раскрыла ожидания при объявлении результатов за 2018 год). В отсутствие платежей за частоты в 2020 году минимальные дивиденды, согласно новой политике, составляют $0,23 на ADS (общий объем $0,4 млрд, доходность 9%, минус 20% год к году). Компания может выплатить и большую сумму в зависимости от планов инвестиций и погашения долга, однако мы предпочитаем придерживаться осторожной позиции при формировании корзины", - пишет стратег. При этом Смольянинов сообщает, что акции "Норильского никеля" вошли дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", так как на горизонте ближайших 12 месяцев дивдоходность по этим бумагам, скорее всего, по-прежнему составит около 11%, несмотря на недавнее сильное ралли. "Кроме того, наши аналитики по сектору металлургии и горной добычи видят возможность превышения наших текущих дивидендных ожиданий в свете резкого роста цен на никель и металлы платиновой группы. Отметим, что от "Норникеля" совсем немного отстают "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS), однако в корзину включены бумаги первой компании, согласно нашей методологии", - добавляет эксперт. Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).
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