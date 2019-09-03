Уровень 2780 п. индекса МосБиржи является единственной преградой на пути рынка к историческим максимумам - Промсвязьбанк

Во вторник российский фондовый рынок смог удержать позиции у уровней закрытия предыдущей сессии, несмотря на негативный внешний фон, сообщается в комментарии шлавного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, продажам в наших активах способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла более 1,5%. Также "медведей" поддержала динамика западных площадок. Несмотря на это, к 18:00 мск индекс МосБиржи практически не изменился относительно уровней закрытия понедельника, удержав позиции выше 2770 пунктов. Лидерами торгов вновь выступили обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза, рост которых превысил 10%. Компанию им составили бумаги Распадской и "префы" Транснефти, прибавившие 3,1% и 2,2% соответственно. Хуже рынка торговались НЛМК и Аэрофлот, потерявшие 2,3% и 1,9%.

"Отметим, что несмотря на существенный негатив извне, нашему рынку удалось удержать позиции под ближайшим сопротивлением, расположенным на уровне 2780 пунктов. После того, как днем ранее рынок отменил коррекционный сценарий с целью в районе 2550 - 2590, сегодня "медведям" не хватило негативного внешнего фона для полноценной коррекции роста последних сессии. При этом уровень 2780 является единственной преградой на пути рынка к историческим максимумам", - заключает Богдан Зварич.