Росбанку по силам разместить 4 сентября облигации серии БО-002P-06 на предложенном уровне в 7,85% годовых - ИК "Велес Капитал"

Росбанк открывает 4 сентября книгу заявок на биржевые облигации, но нижняя граница озвученных ориентиров по планируемому выпуску Росбанка не предполагает потенциала роста на вторичном рынке без дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий в конце текущего года, говорится в комментарии эксперта ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Однако ожидается, что фининституту будет по силам разместиться на предложенном уровне в 7,85% годовых. Интересу инвесторов к эмитенту, по мнению специалиста "Велес Капитала", будет способствовать не уступающее крупнейшим госбанкам кредитное качество в сочетании с хорошей доходностью на относительно длинный срок.

"На сегодняшний день на рынке торгуются 19 выпусков биржевых облигаций и 7 классических выпусков Росбанка, однако подавляющая часть его бумаг не отличается ликвидностью, - отмечает Юрий Кравченко. - Размещенный в апреле и относительно ликвидный займ Росбанк2P5 при дюрации в 1,5 года торгуется в настоящее время с доходностью ближе к верхней границе ориентиров нового займа - 8,01% годовых. Одновременно новый выпуск Росбанка не предлагает премии по нижней границе доходности к близким по дюрации выпускам государственных игроков. В частности, выпуски ГПБ 1Р-05Р и ВЭБ 1Р-17 предлагают доходности на уровне 7,85-7,87% годовых".

4 сентября Росбанк (Baa3/-/BBB/AAA(RU)/ruAAA) открывает книгу заявок на покупку облигаций серии БО-002P-06. Объем выпуска составит не менее 10 млрд руб., срок обращения - 3,5 года. Индикативный диапазон купона составляет 7,70-7,90% годовых, что транслируется в доходность на уровне 7,85-8,06% годовых.