Котировки нефти остаются под давлением негативных новостей - ИК "ФИНАМ"

"Котировки нефти продолжают находиться под давлением негативных новостей. Происходит дальнейшее увеличение добычи в Ираке и Нигерии, что может привести к росту предложения на мировом рынке. И это на фоне новостей, что добыча российской нефти в августе выросла до 11,294 миллиона баррелей в сутки, превысив объемы, которые Москва обещала добывать в своем соглашении с Саудовской Аравией и другими крупными производителями ОПЕК. Brent снижается на 2,35%, отступая до 57,30 доллара за баррель. Также на цену давит ожидание снижения потребления нефтепродуктов на восточном побережье США в результате погодных катаклизмов", - сообщается в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.

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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа