Торговая идея: покупка ОФЗ-26230 - "Открытие Брокер"

Управление анализа рынков "Открытие Брокер" представило торговую идею на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ) выпуска 26230. По мнению аналитиков, возможное падение темпов роста инфляции и снижение базовой ставки ЦБ РФ может ознаменовать позитив на рынке рублёвых облигаций.

Торговая идея: покупка ОФЗ-26230 по 104,05% от номинальной стоимости; первая цель - 109% номинала (+ получение купона); вторая цель - 113,5% номинала (+ получение купона); горизонт покупки: 6-12 месяцев.

Возросшая в феврале-декабре 2018 года волатильность на мировых финансовых рынках привела к усилению страхов глобальных инвесторов и локальному уходу в безрисковые активы. Российский рынок ценных бумаг долго сопротивлялся, но введение новых запретительных санкций США против "РУСАЛа" в апреле прошлого года и страхи в отношении принятия пакета "санкций из ада" в августе сильно придавили рубль и котировки ОФЗ. Добавили тревожности и опасения вокруг развивающихся рынков, связанные с двойными дефицитами и девальвациями валют Турции и Аргентины.

Минфин США уже неоднократно заявлял о бесперспективности и опасности введения санкций против российского госдолга, а вероятность принятия Сенатом США "санкций из ада" против России в текущем виде крайне мала. Банк России в сентябре-декабре 2018 года прекращал покупки валюты для Минфина, стабилизировав курс рубля. В мае-августе 2019 года можно было наблюдать очередной локальный всплеск волатильности на рынках рисковых активов, который ударил по российским акциям и курсу рубля в июле-августе.

Впрочем, сейчас ситуация в рублёвых активах сильно отличается от прошлого года. Год назад был взлёт доходностей U.S. Treasuries (ценных бумаг Казначейства США), локальное ускорение годовых темпов роста инфляции и рост ставок на развивающихся рынках. В этом же году ситуация для развивающихся рынков гораздо спокойнее - годовые темпы роста инфляции снижаются, а центральные банки сбрасывают базовые ставки.

В России в ближайшие 6-9 месяцев можно будет также ждать падения темпов роста инфляции и снижения базовой ставки Банком России, что может быть позитивным моментом для рынка рублёвых облигаций. В июне-июле ЦБ уже вернулся к циклу снижения базовой ставки, дважды снизив её до уровня 7,25%. При этом стоит отметить, что темпы роста инфляции в России замедляются заметно быстрее ожиданий Минэкономразвития и ЦБ. Это может привести к тому, что регулятор будет вынужден снижать ставку 7-дневного РЕПО ближе к нижней границе нейтрального коридора 6-7%.

На ожиданиях снижения темпов роста инфляции и ставок в России в ближайшие месяцы аналитики "Открытие Брокер" рекомендуют покупать рублёвые облигации с фиксированным доходом и длинной дюрацией. В июне Минфин впервые за несколько лет предложил рынку новые 20-летние ОФЗ-ПД серии 26230. Хотя выпуск бумаг пока ещё не очень ликвиден, он может показать максимальный рост номинала на снижении ставок. Купонные платежи по бумаге (7,7% годовых) не облагаются налогами. Кроме того, ОФЗ могут быть использованы для обеспечения при получении "кредитного плеча" у брокера.