Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели остается неизменным - 2700-2800 пунктов - БКС

"Торги на российском рынке акций проходят во вторник на разнонаправленном внешнем фоне, и после роста индекса МосБиржи накануне сегодня не исключены локальные распродажи. В отсутствие четких сигналов инвесторы будут ждать публикации макростатистики, прежде всего, индекса деловой активности PMI в промышленности США. Нефтяной рынок также не получил никакой поддержки - версию о потенциальном сокращении предложения, вызванного ураганом "Дориан" в США, на рынке сменил более пессимистичный сценарий о сокращении спроса на "черное золото", что также может сегодня отразиться и на настроениях инвесторов в российский рынок акций. Наш прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели остается неизменным - 2700-2800 пунктов", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.