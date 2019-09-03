Снижение фондовых индексов можно назвать символическим - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии застопорили рост у ближайших сопротивлений (2780 и 1310 пунктов), но снижение на данный момент можно назвать символическим. Более масштабного краткосрочного падения стоит ждать в случае серьезного негатива из-за рубежа. На данный момент "быки" все еще удерживают первенство", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.