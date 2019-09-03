Рынок слишком оптимистично оценивает "обычку" Сургутнефтегаза - ИК "Атон"

Рынок слишком оптимистично оценивает перспективы роста рыночной стоимости "Сургутнефтегаза" на фоне ожиданий изменения подхода компании к своей денежной подушке после недавнего объявления о создании дочерней компании, ориентированной на финансовые вложения, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон".

"Ралли в акциях "Сургутнефтегаза", на наш взгляд, вызвано позитивными ожиданиями инвесторов относительно изменений в подходе компании к своей денежной подушке на фоне недавнего объявления о создании дочерней компании, ориентированной на финансовые вложения. Мы считаем реакцию рынка необоснованной. Положительные изменения в управлении денежной подушкой действительно могут означать значительный потенциал роста акционерной стоимости, но пока мы не видим признаков подтверждения такого сценария и сохраняем нейтральную позицию по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза", пока не станут известны новые подробности", - говорится в обзоре ИК.

По мнению аналитиков, связь между созданием финансового дочернего предприятия и столь резкого роста цены акций "Сургутнефтегаза" представляется неочевидной. Эксперты не исключают последующей коррекции в этих бумагах.