Курс доллара в ближайшие недели будет находиться в диапазоне 65,5-67 руб. - Банк "Санкт-Петербург"

"В среду будет опубликован плановый объем покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила в сентябре. По нашим оценкам, Центральный Банк в интересах министерства купит в отчетном периоде на открытом рынке валюты на 260 млрд руб. (около $4 млрд), а еще 58,8 млрд руб. (около $0,9 млрд) ЦБ направит на покупку валюты в рамках "докупок", компенсирующих выпавший в августе-декабре прошлого года объем из-за приостановки операций на открытом рынке. Таким образом, общий объем покупок останется на уровне предыдущего месяца ($4,9 млрд), что на фоне постепенного сезонного увеличения сальдо платежного баланса немного снизит влияние этого негативного фактора на курс рубля (давление на курс будет менее выраженным в отличие от августа). Мы ожидаем, что курс доллара в ближайшие недели будет находиться в диапазоне 65,5-67 руб.", - говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".