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03 сентября 2019 года 14:12
Результаты Глобалтранса за 1П19: позитивный импульс на слабеющем рынке - Sberbank CIB
Глобалтранс в понедельник представил финансовые результаты за 1П19. Выручка относительно 1П18 увеличилась на 14%, превысив нашу оценку и консенсус-прогноз за счет хорошей динамики в сегменте полувагонов (рост на 13% в расчете на один задействованный полувагон, а также расширение операционного парка на 6%), отмечается в комментарии Sberbank CIB. Между тем сегмент цистерн показал слабую динамику в расчете на один вагон, однако получил отличную поддержку от увеличения активного парка вагонов на 16% относительно 1П18. "Динамика выручки представляется тем более удивительной от того, что среднее число груженых рейсов уменьшилось на 4%, а средняя протяженность груженого рейса сократилась на 8%, - подчеркивает аналитик Sberbank CIB Алексей Рябушко. - Основная причина возникновения такого тренда - реализация крупных проектов расширению железнодорожной инфраструктуры. Впрочем, эта проблема затронула всех больших операторов и на самом деле способствует поддержанию баланса на рынке полувагонов (т. к. для перевозки того же объема грузов требуется больше вагонов). Таким образом, фактически парк проехал меньше, однако это было компенсировано 10%-м повышением цены на рейс по сравнению с 1П18". Как и следовало ожидать, самой большой статьей в расходах (если не считать оплату за груженые рейсы в пользу РЖД, которая полностью переносятся на клиентов) стали платежи за порожний пробег, которые относительно 1П18 увеличились на 12% на фоне дополнительной индексации монополией тарифов на полувагоны, отмечается в комментарии банка. Расходы на техническое обслуживание также выросли, учитывая постоянное повышение цен на запчасти. Однако компании удалось не только перенести расходы в контракты с клиентами, но также с лихвой повысить операционную ставку. Как следствие, скорректированная EBITDA увеличилась на 22% относительно 1П18, а рентабельность по EBITDA составила 59% (против 55% в 1П18). Группа объявила, что всего будут выплачены дивиденды на общую сумму 8,3 млрд руб. (включая регулярные и внеочередные выплаты). Размер выплат составит 46,6 руб. на ГДР, что обеспечивает дивидендную доходность 8% (16% в годовом выражении). Закрытие реестра назначено на 9 сентября, а без дивидендов акции будут котироваться с 6 сентября. Средства будут выплачены акционерам не позднее 20 сентября. При этом компания прогнозирует выплаты на такую же сумму за второе полугодие - 8,3 млрд руб. Компания продолжает распределять среди акционеров 100% свободных денежных потоков (точнее, анонсированная на этот раз сумма 8,3 млрд руб. эквивалентна 120% свободных денежных потоков группы за соответствующий период). Чистый долг в абсолютном выражении увеличился до 19,6 млрд руб., однако его отношение к EBITDA за последние 12 месяцев снизилось до 0,53 (в конце 2018 оно составило 0,56), поскольку EBITDA выросла значительнее. "В ходе телефонной конференции было объявлено, что капиталовложения по итогам всего 2019 года должны составить около 12 млрд руб. Такой прогноз предполагает, что во втором полугодии капитальные инвестиции составят около 5 млрд руб. Менеджмент также дал понять, что планы экспансии на 2020 год пока не утверждены и могут измениться в зависимости от ситуации на рынке, при этом приоритетом для компании остается выплата дивидендов. Поскольку представленные показатели значительно превзошли наши ожидания и консенсус-прогноз, мы рассматриваем их как позитивный фактор", - заключает Алексей Рябушко.
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