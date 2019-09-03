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03 сентября 2019 года 13:40
Ориентируемся на курс 70 руб./$ к концу 2020г. - Альфа-банк
"Наш прогноз курса в 67 руб./$ к концу 2019 г. реализовался уже в августе, отражая слабый рост российской экономики и сохранение санкционной нервозности. Обновление моделей оценки справедливой стоимости рубля по итогам первого полугодия 2019 г. дает противоречивые сигналы; две из четырех моделей указывают на справедливую стоимость рубля на уровне 68-71 руб./$ на 2020г., тогда как две другие ориентируют на уровни 61-63 руб./$. Ускорение роста ВВП России, ожидаемое в 2020 г., и снижение процентных ставок в мире могут вывести курс рубля на 65 руб./$ к концу этого года. Но в 2020 г. президентские выборы в США, новые экологические стандарты морского топлива и рост оборота торговли России с Китаем заставляют отдать предпочтение более осторожным оценкам и ориентироваться на курс 70 руб./$ к концу 2020г.", - говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.
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Компании упоминаемые в новости: Лента ООО
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03 сентября 2019 года 15:30
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.03 сентября 2019 года 09:38
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно во вторник. Brent стабильна во вторник, WTI дешевеет. читать дальше
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.02 сентября 2019 года 12:43
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.02 сентября 2019 года 12:21
После недавней распродажи на рынке железной руды и стали цены приблизились к фундаментально обоснованным уровням. Однако в средне- и долгосрочной перспективе есть риск дальнейшего снижения котировок из-за сохранения большого объема предложения, говорится в комментарии руководителя исследований... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:25
Перспектива замедления мирового спроса на нефть может привести к рыночному дисбалансу в сторону избытка - БКС
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