Интервенции постепенно сократят запас валютной ликвидности, усиливая давление на рубль - Райффайзенбанк

По оценкам специалистов Райффайзенбанка, объем нефтегазовых допдоходов в сентябре снизится до 203 млрд руб. (против 237 млрд руб., по предварительной оценке Минфина) – это связано с падением цен на нефть в рублях почти на 3,7% м./м. в августе, сообщается в обзоре банка. С учетом отложенных покупок валюты, в сентябре объем интервенций составит ~4 млрд долл. (против ~4,5 млрд долл. в августе).

"Впрочем, подобное снижение покупок валюты, на наш взгляд, не окажет заметной поддержки рублю, - подчеркивает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. - Согласно нашей модели, в августе-декабре этого года по сальдо счета текущих операций будет получено всего 6-8 млрд долл. Это меньше объема валюты, который должен будет купить ЦБ РФ для исполнения бюджетного правила (4-5 млрд долл. в мес.). Как следствие, до конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности, который какое-то время будет компенсироваться ее запасом в банковском секторе, а по мере исчерпания транслируется в ослабление рубля и рост стоимости валютной ликвидности на локальном рынке (расширение базисных спредов на 25-75 б.п.)".