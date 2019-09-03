Только buyback может оправдать скачок цены "обычки" Сургутнефтегаза - Citi

Только buyback может оправдать текущий рост стоимости обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), считает аналитик Citi Рональд Смит.

Однако, как говорится в его обзоре, вероятность объявления buyback мала.

"На наш взгляд, единственным способом оправдать существенную переоценку обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" могла бы стать новость том, что компания "Рион" будет задействована в проведении значительного объема buyback акций "Сургутнефтегаза", - говорится в обзоре.

Между тем аналитик считает, что хотя buyback и не может быть полностью исключен, пока нет никаких признаков того, что исторически очень консервативный менеджмент "Сургутнефтегаза" намерен инициировать изменение практики корпоративного управления в компании. Поэтому делать на это ставку эксперт не рекомендует.

Как сообщалось, новая "дочка" "Сургутнефтегаза", ООО "Рион", решение о создании которой было принято советом директоров ПАО в апреле, заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами.