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03 сентября 2019 года 12:30
Только buyback может оправдать скачок цены "обычки" Сургутнефтегаза - Citi
Только buyback может оправдать текущий рост стоимости обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), считает аналитик Citi Рональд Смит. Однако, как говорится в его обзоре, вероятность объявления buyback мала. "На наш взгляд, единственным способом оправдать существенную переоценку обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" могла бы стать новость том, что компания "Рион" будет задействована в проведении значительного объема buyback акций "Сургутнефтегаза", - говорится в обзоре. Между тем аналитик считает, что хотя buyback и не может быть полностью исключен, пока нет никаких признаков того, что исторически очень консервативный менеджмент "Сургутнефтегаза" намерен инициировать изменение практики корпоративного управления в компании. Поэтому делать на это ставку эксперт не рекомендует. Как сообщалось, новая "дочка" "Сургутнефтегаза", ООО "Рион", решение о создании которой было принято советом директоров ПАО в апреле, заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами.
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