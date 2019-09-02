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02 сентября 2019 года 19:10
Преградой на пути индекса МосБиржи к историческим максимумам является сопротивление, расположенное на уровне 2780 пунктов - Промсвязьбанк
В понедельник российский фондовый рынок продолжил волну восстановления на противоречивом внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, на рынке энергоносителей преобладали продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 59 долларов, что поддерживало "медведей". При этом покупкам в наших акциях способствовала динамика западных площадок. В отсутствии торгов в Штатах, где сегодня отмечают День Труда, основным ориентиром для наших игроков выступала Европа, где основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 0,3%. На таком фоне к 18:10 мск индекс МосБиржи вырос на 1,2%, поднявшись выше 2770 пунктов. Лидерами торгов стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, прибавившие более 10%. Компанию им составили привилегированные акции Сургутнефтегаза и бумаги МРСК ЦП, рост которых превысил 4,5%. Хуже рынка торговались Аэрофлот, ММК и Распадская, потерявшие более 1,5%. "В конце прошлой недели индекс МосБиржи смог пробить сопротивление на уровне 2730 пунктов. Эту же неделю рынок начал с продолжения роста. При этом он преодолел предыдущий локальный максимум, установленный в последнюю декаду июня в районе 2750 пунктов, что сигнализирует об отмене коррекционного сценария, целью которого выступал диапазон 2550 - 2590 пунктов. Также это говорит в пользу полноценного возобновления роста. Отметим, что в текущий момент преградой на пути индекса МосБиржи к историческим максимумам является сопротивление, расположенное на уровне 2780 пунктов", - резюмирует Богдан Зварич.
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