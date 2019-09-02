Акции ряда крупнейших компаний РФ, в том числе сырьевых игроков, на текущей неделе могут показать сильный рост - Альфа-банк

"На этой неделе акции крупнейших российских компаний, в том числе сырьевых игроков, таких как ROSN, LKOD, GAZP, MNOD могут показать сильный рост, говорится в обзоре Альфа-банка.

"SBER и VTB могут отставать от рынка на фоне ожиданий понижения ставки и возможного ослабления рубля на этой неделе. Акции MNOD могут получить дополнительную поддержку от роста цен на никель на фоне решения правительства Индонезии ввести запрет на экспорт никеля. Ралли акций MNOD – позитивный сигнал для бумаг RUAL. При благоприятном сценарии на рынке мы ожидаем, что инвесторы будут фиксировать прибыль в акциях золотодобывающих компаний (PLZL и POLY). Внимание покупателей привлекут и бумаги FIVE и MTS", - прогнозируют аналитики Альфа-банка.