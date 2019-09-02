Sova Capital снизила оценку акций Аэрофлота на 13%, оставив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 145 рублей до 126 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы скорректировали модель оценки "Аэрофлота" с учетом последних данных по его финансовым показателям и операционным результатам. В итоге наша прогнозная цена акций "Аэрофлота" была понижена на 13%. Кроме того, был понижен прогноз выручки "Аэрофлота" в 2019 году на 1,6%, до 670,3 млрд рублей, и EBITDA - на 3,5%, до 170,6 млрд рублей, в то же время прогноз чистой прибыли был повышен на 24,2%, до 10 млрд рублей", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 131 рубль за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 109,1 за штуку.