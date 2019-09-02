Ожидаем продолжения роста цен на нефть в диапазон $57,5-60,5/барр. по сорту Brent - Sberbank Asset Management

"Нефть сорта Brent за неделю подорожала на 1,8%. Совокупность таких факторов, как напряженность вокруг Ирана и эскалация торгового конфликта между США и Китаем, способствует сохранению волатильности нефтяных котировок в среднесрочной перспективе. По данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране сократились за неделю на 10,0 млн. барр. при ожиданиях их снижения на 2,9 млн. барр. Показатель API зафиксировал сокращение запасов нефти на 11,1 млн. барр. Сырьевые рынки показали разнонаправленную динамику, в числе явных лидеров оказался никель в связи с заявлениями правительства Индонезии о введении заградительных пошлин на экспорт руды из страны. Цены на нефть выросли, и мы ожидаем продолжения роста в диапазон $57,5-60,5/барр. Brent", - говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика.