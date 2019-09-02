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02 сентября 2019 года 17:15
Ожидаем продолжения роста цен на нефть в диапазон $57,5-60,5/барр. по сорту Brent - Sberbank Asset Management
"Нефть сорта Brent за неделю подорожала на 1,8%. Совокупность таких факторов, как напряженность вокруг Ирана и эскалация торгового конфликта между США и Китаем, способствует сохранению волатильности нефтяных котировок в среднесрочной перспективе. По данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране сократились за неделю на 10,0 млн. барр. при ожиданиях их снижения на 2,9 млн. барр. Показатель API зафиксировал сокращение запасов нефти на 11,1 млн. барр. Сырьевые рынки показали разнонаправленную динамику, в числе явных лидеров оказался никель в связи с заявлениями правительства Индонезии о введении заградительных пошлин на экспорт руды из страны. Цены на нефть выросли, и мы ожидаем продолжения роста в диапазон $57,5-60,5/барр. Brent", - говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика.
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02 сентября 2019 года 19:25
В центре внимания инвесторов на этой неделе будут любые новости по выходу Великобритании из ЕС; эта неделя станет определяющей для Brexit, отмечается в обзоре Альфа-банка. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил ее величество королеву Елизавету II приостановить... читать дальше
.02 сентября 2019 года 12:43
"Торги августа показали, что у цен на нефть есть сильная поддержка на уровнях около $58/барр. Причем чисто фундаментальные факторы (спрос, предложение) для цены играют скорее второстепенную роль: в сложившейся ситуации цены на сырье сильнее реагируют на перипетии торговой войны. Иными словами, для... читать дальше
.02 сентября 2019 года 12:21
После недавней распродажи на рынке железной руды и стали цены приблизились к фундаментально обоснованным уровням. Однако в средне- и долгосрочной перспективе есть риск дальнейшего снижения котировок из-за сохранения большого объема предложения, говорится в комментарии руководителя исследований... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:25
Перспектива замедления мирового спроса на нефть может привести к рыночному дисбалансу в сторону избытка - БКС
"Нефтяные котировки в конце недели снизились и в понедельник остаются под давлением. С 1 сентября официально вступили в силу повышенные торговые пошлины США, которые Д. Трамп анонсировал ранее, отмечая низкий прогресс в переговорах с Китаем. Сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых войн,... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:17
"На утро понедельника нефть торгуется ниже 60 долл./барр., вступил в силу новый контракт. Основным давящим фактором выступает введение с 1 сентября 15% пошлин США в отношении китайского импорта на 300 млн долл. При этом стороны не исключают возможность проведения переговоров в течение этого... читать дальше
.02 сентября 2019 года 09:35
"В понедельник утром отмечается некоторое оживление покупок EUR/USD: это позволяет предполагать, что основная "битва" за отметку 1,1000 еще впереди. На этой неделе запланирован выход целого ряда важной статистики из Америки, Европы и других стран. Слабые показатели из США могут сдержать укрепление... читать дальше
.02 сентября 2019 года 09:27
Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно в пятницу. Китайский рынок акций уверенно растет в понедельник, рынок Гонконга падает. Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник. читать дальше
.30 августа 2019 года 17:20
В последнее время финансовые рынки занимались пересмотром прогнозов по экономическому росту, инфляции и уровню процентных ставок. Как отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента Julius Baer Кристиана Гаттикера. ожидания по каждому из этих показателей изменились в сторону... читать дальше
.30 августа 2019 года 15:57
"Нефтяные цены в целом сохраняют высокую разнонаправленность своей динамики. Предыдущую сессию они сумели завершить вблизи новых недельных вершин. В начале пятницы котировки пытались продолжить рост, но затем сдали позиции. После непродолжительного восстановления, наблюдавшегося в начале наших... читать дальше
.30 августа 2019 года 13:52
Сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем слабость фундаментальных факторов в секторе - Julius Baer
"Котировки нефти в последние дни "топчутся" на месте на фоне снижения рисков начала новой рецессии. Однако спокойствие в секторе может быть обманчиво, поскольку финансовые рынки все еще не пришли к единому мнению по поводу текущей фазы делового цикла. Одни считают, что он просто оказался "на... читать дальше
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