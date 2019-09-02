На заседании ЦБ России 6 сентября ожидаем снижения ключевой ставки до 7,0% годовых - ИК "Велес Капитал"

"Полагаем, что на опорном заседании 6 сентября у регулятора имеются все основания для еще одного снижения ключевой процентной ставки на 25 бп - до 7% годовых. При этом постепенное сближение инфляции с нижней границей текущего прогноза ЦБ может позволить регулятору снизить ориентир по инфляции на конец 2019 г. Более того, наблюдаемое замедление цен создает достаточно серьезную вероятность снижения инфляции ниже целевого таргета ЦБ в 4%. Такой вариант событий развязывает руки регулятору для еще одного упреждающего смягчения ДКП ближе к концу текущего года. В то же время ЦБ, по всей видимости, сохранит акцент на инфляционных рисках, связанных с влиянием бюджетной политики. В частности, мы не исключаем, что ускорение расходов бюджета со 2-го полугодия и неопределенность в отношении расходования ликвидной части ФНБ могут вынудить ЦБ сделать паузу на уровне 7% годовых по ключевой ставке", - указывается в комментарии ИК "Велес Капитал".