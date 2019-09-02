Cпрос на рисковые активы в сентябре может возобновиться - ITI Capital

"Считаем, что в сентябре возобновится спрос на рисковые активы, особенно наиболее перепроданные: Brent с потенциалом роста до $61,57/барр., S&P 500 с потенциалом роста до 2950 пунктов. Среди компаний США наиболее перепроданными выглядят нефтесервисные компании и медицинский сектор. За август помимо аргентинского песо пострадал бразильский реал (-7,4%), мексиканское песо (-5%), турецкая лира, а также рубль (-4%). Рубль выглядит слабым по отношению к доллару, ждем его укрепления до 65,34, что поддержит рост акций Сбербанка до 230 рублей. Интересно также выглядят металлургические компании (НЛМК, ММК, "Северсталь"), которые сильно пострадали во время торговых войн", - говорится в обзоре ITI Capital.

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